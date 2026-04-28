Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kritischer Bericht 28.04.2026 17:21:00

Tech-Aktien fallen: NVIDIA, AMD und Oracle schwächeln nach OpenAI-Signalen

Tech-Aktien fallen: NVIDIA, AMD und Oracle schwächeln nach OpenAI-Signalen

Ein kritischer Bericht über OpenAI hat am Dienstag die Kurse der großen Tech-Partner des Unternehmens belastet.

Dem "Wall Street Journal" zufolge hat der KI-Entwickler geschäftliche Ziele zuletzt nicht realisieren können. Im NYSE-Handel sacken Oracle um 3,77 Prozent auf 166,44 US-Dollar und an der NASDAQ die Papiere des Cloud-Computing-Anbieters CoreWeave um 5,45 Prozent auf 105,95 US-Dollar ab.

Die Zeitung berichtet, OpenAI habe zuletzt die selbst gesetzten Zielvorgaben für die Zahl neuer Nutzer und die Umsätze nicht erreicht. Finanzchefin Sarah Friar habe daher den Chefs anderer Unternehmen ihre Sorge mitgeteilt, die Mittel für zukünftige Computing-Verträge womöglich nicht aufbringen zu können, so die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Auch die Papiere von Halbleiterherstellern, die große Daten- und Rechenzentren mit ihren Hightech-Komponenten ausstatten, wurden von dem Bericht in Mitleidenschaft gezogen. So verlieren die am Vortag noch auf ein Rekordhoch gestiegenen NVIDIA-Aktien an der NASDAQ 3,19 Prozent auf 209,70 US-Dollar und AMD 4,16 Prozent auf 320,70 US-Dollar.

/bek/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

KI-Preiskampf spitzt sich zu: DeepSeek fordert OpenAI und Anthropic heraus

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Oracle Corp.

mehr Analysen
07.04.26 Oracle Buy UBS AG
01.04.26 Oracle Overweight Barclays Capital
12.03.26 Oracle Kaufen DZ BANK
11.03.26 Oracle Buy UBS AG
11.03.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Oracle Corp. 142,74 -3,38% Oracle Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen