Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Kritischer Bericht
|
28.04.2026 17:21:00
Tech-Aktien fallen: NVIDIA, AMD und Oracle schwächeln nach OpenAI-Signalen
Die Zeitung berichtet, OpenAI habe zuletzt die selbst gesetzten Zielvorgaben für die Zahl neuer Nutzer und die Umsätze nicht erreicht. Finanzchefin Sarah Friar habe daher den Chefs anderer Unternehmen ihre Sorge mitgeteilt, die Mittel für zukünftige Computing-Verträge womöglich nicht aufbringen zu können, so die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Auch die Papiere von Halbleiterherstellern, die große Daten- und Rechenzentren mit ihren Hightech-Komponenten ausstatten, wurden von dem Bericht in Mitleidenschaft gezogen. So verlieren die am Vortag noch auf ein Rekordhoch gestiegenen NVIDIA-Aktien an der NASDAQ 3,19 Prozent auf 209,70 US-Dollar und AMD 4,16 Prozent auf 320,70 US-Dollar.
/bek/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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