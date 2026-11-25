Die Talfahrt bei KI- und Chipwerten nimmt wieder Fahrt auf. Warum auch der Rekordbörsengang von Anthropic unter Druck gerät und was das für die erhoffte Jahresendrally bedeutet.

KI- und Chipwerte setzen ihre Talfahrt vor dem US-Handelsstart fort

Anthropic rutscht wenige Tage nach dem Rekordbörsengang unter den Ausgabepreis

Neue Zollpläne und Inflationsdaten trüben den Blick auf das Jahresende

Die Erholung bei KI- und Chipwerten ist bereits wieder verpufft: Am Mittwoch setzen NVIDIA, Anthropic, AMD, Micron Technology, Intel und Sandisk ihre Talfahrt im vorbörslichen US-Handel fort. Damit geht der Technologiesektor geschwächt in den letzten Handelstag vor Thanksgiving.

NVIDIA-Aktie verliert den Rückenwind von Huangs Rückkehr

Den Ton gibt die NVIDIA-Aktie an, die vorbörslich um 5,66 Prozent auf 146,67 US-Dollar zurückfällt. Damit schwindet auch die Erleichterung, die die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Konzernchef am Montag ausgelöst hatte. Wenige Tage zuvor war er nach Enthüllungen über sein Privatleben zurückgetreten. Im Mittelpunkt der Verunsicherung steht laut Reuters die Frage, ob die rasant steigenden Kosten für den Ausbau der KI-Infrastruktur durch entsprechende Erträge gerechtfertigt sind. Ipek Ozkardeskaya, Analystin der Swissquote Bank, zufolge konzentrieren sich Anleger zunehmend auf die hohen und weiter steigenden Kosten des KI-Ausbaus. Selbst gute Geschäftszahlen und beeindruckende Prognosen könnten die Stimmung deshalb kaum noch verbessern.

Wie hoch die Erwartungen inzwischen sind, zeigt das Beispiel Dell Technologies. Der Serverhersteller hat seine Jahresprognose für Umsatz und Gewinn zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben und zusätzliche Aktienrückkäufe im Umfang von 25 Milliarden US-Dollar beschlossen. Dennoch gerät die Aktie am Mittwoch unter Druck. Auch am Kreditmarkt wird die Skepsis sichtbar: Die Kosten für die Absicherung gegen Zahlungsausfälle mehrerer großer KI-Investoren sind auf Rekordniveau gestiegen. Hinzu kommt nach Einschätzung von Reuters der Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in diesem Monat. Er verstärkt die Sorge vor einer strengeren KI-Regulierung und einem langsameren Ausbau von Rechenzentren.

Anthropic-Aktie unter dem Ausgabepreis

Besonders deutlich zeigt sich der Stimmungsumschwung bei Anthropic. Die Aktie des Claude-Entwicklers notiert vorbörslich bei 78,21 US-Dollar und damit deutlich unter ihrem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Diesen hatte sie bereits am Dienstag erstmals unterschritten. Zum Handelsstart an der NASDAQ am 19. November war das Papier noch bei 111,50 US-Dollar eingestiegen. Mit Bruttoerlösen von 93,5 Milliarden US-Dollar ist der Börsengang der größte der Geschichte. Möglich wurde dies, nachdem die Konsortialbanken ihre Mehrzuteilungsoption gezogen hatten. Damit entfällt laut Reuters allerdings auch eine mögliche Kursstütze nach dem Debüt.

Für zusätzliche Unruhe sorgen Aktienverkäufe aus der Führungsetage. CEO Dario Amodei und Präsidentin Daniela Amodei veräußerten einen Tag nach dem Börsendebüt jeweils mehr als 3,37 Millionen Aktien im Wert von über 280 Millionen US-Dollar an die Konsortialbanken. Das geht aus einer Pflichtmitteilung hervor. Als weitere Belastungsfaktoren nennt Reuters den zunehmenden Druck durch frei verfügbare Open-Weight-Modelle sowie eine mögliche Abkühlung der Investitionen in Rechenzentren. Analysten bleiben dennoch zuversichtlich: Wedbush nahm am Montag die Beobachtung der Aktie mit dem Votum „Outperform“ und einem Kursziel von 120 US-Dollar auf.

Speicherwerte leiden unter Sorge vor Überangebot

Bei den Speicherherstellern kommt ein weiterer Belastungsfaktor hinzu: die Sorge vor einem künftigen Überangebot. Micron verliert vorbörslich rund sieben Prozent auf 587 US-Dollar, Sandisk notiert ebenfalls sieben Prozent tiefer bei 72,24 US-Dollar. Bereits am Dienstag hatte Karl Ackerman von BNP Paribas Exane Micron von „Outperform“ auf „Neutral“ herabgestuft und sein Kursziel von 1.700 auf 775 US-Dollar mehr als halbiert. Der Analyst erwartet, dass sich Angebot und Nachfrage bei DRAM und NAND bis Mitte 2027 annähern. Zugleich sieht er wachsende Risiken für die Kapazitätspläne der großen Cloudanbieter im Jahr 2028.

Bei Sandisk belastet vor allem der Ausblick des Marktforschers TrendForce. Dieser rechnet damit, dass die Vertragspreise für NAND-Flash im ersten Quartal 2027 stagnieren oder um bis zu fünf Prozent sinken. Als Gründe nennt er eine geringere Nachfrage chinesischer Cloudanbieter und ein wachsendes Angebot.

Zölle und Inflation trüben die Hoffnung auf eine Jahresendrally

Zusätzlichen Gegenwind gibt es aus Washington. Laut Reuters könnte die Regierung von Präsident Donald Trump nach einer Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten neue Zölle auf ein breites Spektrum von Importen aus 16 wichtigen Handelspartnern verhängen. Diese würden teilweise Abgaben ersetzen, die der Supreme Court im Februar gekippt hatte. Da die US-Börsen am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen bleiben, kommt dem heutigen Handelstag für die Stimmung zum Jahresende zusätzliches Gewicht zu.

Jahresendrally in Gefahr: Was Anleger jetzt beachten sollten

Die Hoffnung auf eine Jahresendrally ist damit noch nicht endgültig vom Tisch, bekommt aber zunehmend Risse. Vor allem die hohen Bewertungen vieler KI- und Chipwerte machen den Markt anfällig für weitere Rückschläge, wenn selbst gute Geschäftszahlen und optimistische Prognosen nicht mehr ausreichen, um die Kurse zu stützen. Hinzu kommen die Unsicherheit über die künftige Zollpolitik und die Inflationsentwicklung. Anleger sollten deshalb nicht darauf setzen, dass sich die jüngste Schwächephase automatisch als Kaufgelegenheit erweist. Stattdessen dürfte es sich lohnen, zunächst die weitere Kursentwicklung und neue Impulse aus der US-Wirtschaft abzuwarten. Für langfristig orientierte Investoren können Rücksetzer zwar Einstiegsmöglichkeiten eröffnen – entscheidend bleibt jedoch, ob die hohen Erwartungen an das Wachstum im KI-Sektor auch durch die tatsächliche Geschäftsentwicklung gedeckt werden.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.at

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