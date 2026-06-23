Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
23.06.2026 04:21:14
Tech giant Oracle cuts 21,000 jobs as it embraces AI
The cuts are part of a wider trend among tech firms as they spend hundreds of billions of dollars on AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
18.06.26
|Milliardendeal mit Microsoft gescheitert? Oracle weist Bericht zurück - Aktien geben nach (finanzen.at)
|
16.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
11.06.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
11.06.26
|Oracle liefert starkes Quartal - Anleger reagieren dennoch skeptisch auf Miilliardenfinanzierung (finanzen.at)
|
11.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
11.06.26
|NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.06.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|07:25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|07:25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|07:25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|150,24
|-2,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich kräftig unter Druck - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die asiatischen Börsen gaben am Dienstag kräftig nach.