Netskop a Aktie
WKN DE: A41FLH / ISIN: US64119N6085
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25.06.2026 21:55:07
Tech Investor Director Sells 1.65 Million Shares of Netskope. Is it Time to Sell?
Netskope (NASDAQ:NTSK) director Arif Janmohamed sold 1.65 million Class A shares owned by his Lightspeed Opportunity Fund, L.P., for a total transaction value of approximately $15.1 million, according to the SEC Form 4 filing.This cloud security provider, known for its unified platform, had Janmohamed as an independent director since 2023. Transaction value based on the SEC Form 4 weighted-average purchase price ($9.15); after the transaction, Janmohamed Arif held zero Class A shares, so the post-transaction value was $0.00.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netskope Inc Registered Shs -A-
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02.06.26
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19.05.26
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10.03.26
|Ausblick: Netskope A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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24.02.26
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Analysen zu Time Inc When Issued
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