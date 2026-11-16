NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
17.11.2026 00:15:02
Tech Leaders Want Jensen Huang to Return to Nvidia. Here’s What That Would Mean for the Stock Price.
Jensen Huang shocked the market last week when he stepped down from his position as chief executive officer at one of the world's most famous companies, Nvidia (NASDAQ:NVDA). His move followed allegations of affairs that arose just days earlier. Though some investors predicted a possible resignation, it still seemed somewhat surprising, as Huang founded the company more than 30 years ago and led its spectacular success story.
Today, however, some tech leaders and general Huang supporters aren't ready to say goodbye to Huang. In fact, they are fighting for him to come back. A petition for that purpose has drawn more than 176,000 signatures, including more than 92,000 shareholders and several big names in technology, such as Space Exploration Technologies and Tesla chief Elon Musk, and Shopify CEO Tobias Lütke.
Let's consider if a Jensen Huang return really could happen -- and find out what such an event could mean for the stock price.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
16.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
16.11.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
16.11.26
|Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
16.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|141,92
|-4,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Wall Street schließt in Rot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.