Tech Mahindra: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tech Mahindra äußerte sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15,27 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,17 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 150,76 Milliarden INR – ein Plus von 12,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tech Mahindra 133,84 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 54,28 INR gegenüber 48,00 INR im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 568,15 Milliarden INR gegenüber 529,88 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at