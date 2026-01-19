Tech Mahindra stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tech Mahindra präsentierte am 16.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,66 INR gegenüber 11,10 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 143,93 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,86 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 15,30 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 142,06 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at