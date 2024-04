Tech Mahindra vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tech Mahindra präsentierte in der am 26.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,50 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,62 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 128,71 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 137,18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 8,66 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 129,56 Milliarden INR ausgegangen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 26,66 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Tech Mahindra ein Gewinn pro Aktie von 54,76 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 519,96 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 532,90 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 29,06 INR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 521,73 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at