Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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24.11.2026 16:14:16
Tech-Papiere unter Druck: Anthropic-Aktie fällt unter den Ausgabepreis
34 Prozent über dem Ausgabepreis lagen die Papiere von Anthropic kurz nach deren Debüt an der Börse in der vergangenen Woche. Mittlerweile ist Ernüchterung eingezogen - die Aktie liegt unter dem Ausgabepreis.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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