Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie
WKN: 909800 / ISIN: US8740391003
|Asiatische Aktienmärkte
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27.04.2026 07:33:00
Tech-Rally beflügelt Asiens Börsen: Nikkei durchbricht historische Marke von 60.000 Punkten
"Die gute Nachricht für Asien ist, dass der KI-Ausbau weltweit sehr stark bleibt und sich zu beschleunigen scheint", sagt MUFG-Analyst Michael Wan auch mit Blick auf die Technologierally an den US-Börsen. In Asien steht eine lebhafte Woche mit vielen Geschäftsberichten an, so dass sich der Fokus vermehrt auf die Geschäftsausweise der Unternehmen richtet. Dabei spielt das Thema KI eine zentrale Rolle.
Der japanische Nikkei-225 kletterte in der Spitze um über zwei Prozent auf 60.903,95 Punkte und erreichte ein Rekordhoch - getrieben von Technologiewerten.
Das Augenmerk der Anleger richtet sich auf die Bank of Japan, die am Dienstag ihre zweitägige Sitzung mit einer Zinsentscheidung und einem vierteljährlichen Ausblick abschließen wird. Nomura Holdings stürzen nach mit Enttäuschen aufgenommenen Geschäftszahlen um 5,3 Prozent ab.
Auch der südkoreanische KOSPI springt auf Allzeithoch und legt um 2,7 Prozent zu. Im Technologiesektor steigen die Schwergewichte SK hynix um 7,5 Prozent auf Rekordstand, während Samsung Electronics um 2,3 Prozent anziehen. In China hinken die Indizes hinterher, der Shanghai-Composite gewinnt 0,2 Prozent, der HSI in Hongkong ebenfalls 0,2 Prozent. In Taiwan klettern Taiwan Semiconductor Manufacturing um 6,2 Prozent und markieren ebenfalls ein Allzeithoch. In Sydney zeigt sich der S&P/ASX-200 knapp behauptet, hier spielen Technologietitel kaum eine Rolle.
DJG/flf/thl
DOW JONES
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