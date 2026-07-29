SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
|
29.07.2026 07:13:28
Tech rout roils markets after SK Hynix profits disappoint
South Korean chip giant misses analyst expectations but insists risk of memory oversupply remains ‘limited’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SK hynix Inc (spons. GDRs)
|
29.07.26
|Tech rout roils markets after SK Hynix profits disappoint (Financial Times)
|
27.07.26
|SK-hynix-Aktie: Warum US-Anleger deutlich mehr bezahlen (finanzen.at)
|
25.07.26
|SK hynix-Aktie: Hebel-ETFs feiern Premiere - doch sie sind nicht für jeden geeignet (finanzen.at)
|
22.07.26
|Rückschlag für Intel? SK hynix weist Ohio-Spekulationen zurück - Aktie mit Verlusten (finanzen.at)
|
21.07.26
|KOSPI erholt sich - Aktien von Samsung und SK hynix führen die Aufwärtsbewegung an (finanzen.at)
|
16.07.26