Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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27.11.2026 17:23:01
Tech Stock Sell-Off: Down 23%, Is Meta a Buy Now?
Meta Platforms (NASDAQ:META) has been caught up in the recent tech stock sell-off, with shares down by 23% from their all-time high as investors question whether big tech's massive spending on artificial intelligence (AI) infrastructure has gotten out of hand.
And Meta is giving investors plenty of reasons to worry. The Facebook and Instagram parent is spending hundreds of billions of dollars on AI infrastructure, with plans to turn what CEO Mark Zuckerberg calls "personal superintelligence" into a new business line.
But I think this autumn’s sell-off, which has brought the stock back to about flat for the past 12 months, also presents an opportunity to invest in one of the "Magnificent Seven" at an attractive price.
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|25.11.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|575,30
|3,19%
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