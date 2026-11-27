Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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27.11.2026 18:31:02
Tech Stock Sell-Off: Down 32%, Is Alphabet a Buy Now?
Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL) stock is down 32% from the all-time high it hit this summer amid a sell-off in artificial intelligence stocks. It seems that investors are increasingly questioning whether the industry's enormous AI investments will pay off.
Alphabet is certainly spending plenty. The Google parent expects capital expenditures of $195 billion to $205 billion in 2026, with even more spending planned for next year.
Here's what I find interesting about Alphabet's sell-off: While its stock price has been falling, its two biggest businesses are delivering outstanding results. That's why I think that Alphabet stock is really appealing right now at its discounted price.
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