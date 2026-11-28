SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
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28.11.2026 09:10:02
Tech Stock Sell-Off: Down 36%, Is SpaceX a Buy Now?
Elon Musk had big plans for Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) when he set up shop in Texas. But those plans haven't worked out quite as he had hoped, at least so far.
The former MAGA darling plugged hundreds of millions of dollars into the U.S. midterm elections, but in Texas, Democrats won the races for U.S. Senate, governor, and every statewide contest. Even the Texas House has a Democratic majority, and Musk now faces the prospect of stricter state-level oversight and a possible moratorium on data center construction there.
Those political uncertainties are among several reasons why AI and tech stocks have sold off sharply this month — the Nasdaq-100 is down 16% from its October peak, and SpaceX stock is down 35% from the all-time high it set shortly after it went public in June. But the sell-off comes at an interesting time. SpaceX is moving closer to a potential merger with Tesla (NASDAQ:TSLA), a combination that would bring some of Musk's biggest technology ambitions under one corporate roof.
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|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|121,14
|2,33%
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