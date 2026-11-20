Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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20.11.2026 23:42:47
Tech stock sell-off drags markets down as Anthropic shares slide
Pressures weighed on US markets, with the S&P 500 and the Dow Jones Industrial Average pushed into correction territory.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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