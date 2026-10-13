The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
13.10.2026 18:53:36
Tech Stocks Are Crushing the Market, but There's a Sneaky (and Dangerous) Risk for S&P 500 Investors
Many market strategists have expressed concern about tech and artificial intelligence (AI) stocks, believing many of them are either overvalued or overearning amid an AI supercycle that may not be sustainable.
But investors who have owned large tech and AI stocks have likely done well in recent years. The Invesco QQQ Trust, which tracks the tech-heavy Nasdaq-100 index, is up 108% in the past five years, soundly outperforming the broader benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) index's nearly 78% rise in the same time frame.
Although the S&P 500 is often considered safer than investing solely in tech stocks, there's a sneaky -- and potentially dangerous -- risk investors should be aware of.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.