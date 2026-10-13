Tech Stocks Are Crushing the Market, but There's a Sneaky (and Dangerous) Risk for S&P 500 Investors

Many market strategists have expressed concern about tech and artificial intelligence (AI) stocks, believing many of them are either overvalued or overearning amid an AI supercycle that may not be sustainable.

But investors who have owned large tech and AI stocks have likely done well in recent years. The Invesco QQQ Trust, which tracks the tech-heavy Nasdaq-100 index, is up 108% in the past five years, soundly outperforming the broader benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) index's nearly 78% rise in the same time frame.

Although the S&P 500 is often considered safer than investing solely in tech stocks, there's a sneaky -- and potentially dangerous -- risk investors should be aware of.

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