Tech Stocks Are Selling Off. Here's Why I'd Rather Own MercadoLibre Than Any "Magnificent Seven" Stock.

As anyone who follows the market closely knows, tech stocks have sold off in recent weeks. While the industry delivered on technical breakthroughs and massive revenue growth for investors, rising interest rates, along with concerns about the staggering cost of artificial intelligence (AI) build-outs, weighed on those stocks.

Fortunately, investors have more options than tech and the "Magnificent Seven." In my view, the sell-off is an excellent opportunity to consider other investments. Right now, I hold and periodically add to my position in MercadoLibre (NASDAQ: MELI), and here's why.

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