Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
26.02.2026 17:39:31
Tech stocks dip as Nvidia results fail to quell AI spending fears
Nasdaq falls 1.2% despite better than expected results from Nvidia on WednesdayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!