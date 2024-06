Tech-Werte unter Druck: Infineon nähert sich der 50-Tage-Linie

Technologie-Werte haben am Mittwoch einen vergleichsweise schweren Stand.

Nach der jüngsten Rekordjagd an der Nasdaq hatten die dortigen Indizes am Vorabend keinen neuen Höchststand mehr erreicht. Und zur Wochenmitte werden wegen des US-Feiertags neue Impulse ausbleiben.

Die Zurückhaltung der Anleger machte sich im DAX vor allem bei Infineon bemerkbar. Die schwachen Halbleiterpapiere kehrten an ihre 50-Tage-Linie zurück und verloren seit dem Jahreshoch am vergangenen Donnerstag inzwischen fast 10 Prozent. Auf Sicht der vergangenen drei Monate gehören sie mit immer noch plus elf Prozent aber zu den Besten im DAX.

Ganz anders sieht es bei AIXTRON aus, am Mittwoch schwächster Tech-Wert im MDAX. Sie haben sich 2024 inzwischen halbiert und auch in den vergangenen drei Monaten ein Viertel an Wert verloren. Die Aktien finden seit dem schwachen Ausblick Ende Februar immer nur kurzzeitig Käufer.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)