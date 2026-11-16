Techfirm: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Techfirm präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 18,13 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Techfirm 10,87 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,15 Prozent auf 1,76 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at