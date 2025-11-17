Techfirm präsentierte Quartalsergebnisse

Techfirm hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Techfirm hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,87 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,62 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1,66 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Techfirm 1,51 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at