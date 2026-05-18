Techfirm stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Techfirm stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,89 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 25,75 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1,83 Milliarden JPY gegenüber 1,78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at