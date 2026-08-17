Techfirm: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Techfirm hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 24,51 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,88 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 69,21 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 70,75 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Techfirm im vergangenen Geschäftsjahr 7,06 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Techfirm 6,71 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at