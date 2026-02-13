Techindia Nirman: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Techindia Nirman äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,04 INR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,040 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at