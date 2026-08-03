TECHMATRIX legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TECHMATRIX hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 26,39 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 21,31 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 18,89 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TECHMATRIX 15,86 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at