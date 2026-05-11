TECHMATRIX präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TECHMATRIX hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 45,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 28,98 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,30 Prozent auf 20,75 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 128,88 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 101,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat TECHMATRIX mit einem Umsatz von insgesamt 71,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 64,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at