TECHMATRIX präsentierte Quartalsergebnisse

TECHMATRIX präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,95 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TECHMATRIX 29,58 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,82 Prozent auf 17,61 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at