GAR Aktie
WKN DE: A2JGMN / ISIN: CA3609291032
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12.06.2026 16:00:00
Technaxx Wireless Carplay-Display für 50 Euro ist gar nicht schlecht
Günstig und kompakt: Mit dem Technaxx-Display (TX-320) rüstet man schnell und einfach Android Auto oder Carplay im Fahrzeug nach.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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