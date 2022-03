Technikvorstand Sielaff zum neuen CEO von Lenzing bestellt

Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Der bisherige Technikvorstand und COO, Stephan Sielaff, übernimmt ab 1. April von Cord Prinzhorn, der diese Funktion seit September vergangenen Jahres interimistisch bekleidete. Prinzhorn wird in den Aufsichtsrat zurückkehren und dort den Vorsitz übernehmen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Der Vorstand von Lenzing wird wieder von fünf auf vier Personen reduziert.

Sielaff amtierte seit März 2020 als CTO und COO der Lenzing AG. Dabei war er für die Aufarbeitung der Vorkommnisse rund um den Maskenskandal bei Hygiene Austria zuständig. "Stephan Sielaff hat seine Aufgaben zu Beginn der Corona-Krise aufgenommen und in den zwei Jahren eine herausragende Wirksamkeit gezeigt. Seine starke Präsenz und seine Führungsqualitäten haben den Aufsichtsrat überzeugt, ihm die Rolle des zukünftigen CEO anzubieten", kommentierte der Aufsichtsratsvorsitzende, Peter Edelmann, die Neubesetzung. Wobei Edelmann auf eigenen Wunsch, wie es in der Aussendung heißt, aus dem Aufsichtsrat ausscheidet und so Prinzhorn den Weg zum Vorsitz freimacht.

Darüber hinaus werde Finanzvorstand Thomas Obendrauf seinen bis Juni laufenden Vertrag nicht verlängern, hieß es in der Mitteilung. Der Aufsichtsrat arbeite bereits an einer zeitnahen Nachbesetzung.

tpo/tsk

