Technip Energies and GE Vernova advance the UK’s transition to net-zero with one of the world’s first commercial scale gas-fired power and carbon capture projects

Weiter zum vollständigen Artikel bei General Electric Co. (GE)

Zum vollständigen Artikel

Net-Zero Teesside (NZT) Power is expected to be one of the first gas-fired power stations of its kind - fully integrated with carbon capture technology.Consortium and technology selection marks an important next step towards the proposed development of bp’s NZT Power project in the UK, aiming to General Electric Co. (GE) ">