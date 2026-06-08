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WKN DE: A2DJQK / ISIN: GB00BDSFG982

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08.06.2026 21:18:29

TechnipFMC vs. Valaris: Which Energy Stock Is a Better Buy in 2026?

The offshore energy landscape is shifting as global demand for oil and gas requires more complex subsea engineering. Investors must choose between TechnipFMC (NYSE:FTI) and Valaris (NYSE:VAL) to determine which company is better positioned for this recovery.TechnipFMC provides the sophisticated technology and equipment needed for subsea production, while Valaris operates the actual rigs used to drill those offshore wells. Both companies are vital to the energy supply chain, but they offer distinct ways to play the sector based on your risk tolerance.TechnipFMC focuses on delivering subsea and surface technologies, serving energy projects from initial well setup to final export pipelines. They work with over 40 clients, but two customers provided roughly 15.5% and 14.0% of revenue in 2025, respectively. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business since the loss of a major contract could significantly impact operations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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