Technische Probleme bei der App der Deutschen Bahn

BERLIN (dpa-AFX) - Die App der Deutschen Bahn ist von einer großen Störung betroffen. Am Mittwoch konnten die Nutzer zeitweise weder Verbindungen finden noch Tickets buchen. Der DB Navigator sei "zurzeit down", schrieb die Bahn am Nachmittag bei X, ehemals Twitter. Das Problem sei bekannt und es werde daran gearbeitet./nif/DP/men