Technische Störung in Frankfurt: Lufthansa meldet Ausfälle und Verspätungen

Noch hat der große Warnstreik nicht begonnen - doch für Lufthansa -Passagiere wurde es schon heute chaotisch. Die Fluggesellschaft hat offenbar Probleme mit externen IT-Dienstleistern. Die Folge: Es hakt bei Check-in und Boarding am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main.