Techno Alpha präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Techno Alpha hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 45,42 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Techno Alpha 79,67 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,32 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,49 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 233,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 120,31 JPY je Aktie generiert.

Techno Alpha hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,52 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at