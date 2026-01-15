15.01.2026 06:31:29

Techno Alpha präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Techno Alpha hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 45,42 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Techno Alpha 79,67 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,32 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,49 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 233,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 120,31 JPY je Aktie generiert.

Techno Alpha hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,52 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen