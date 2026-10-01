Techno Alpha: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Techno Alpha hat am 30.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 28,37 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 150,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,89 Prozent auf 1,16 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Techno Alpha 1,36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at