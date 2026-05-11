TECHNO HORIZON informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TECHNO HORIZON hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 119,15 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -64,090 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,56 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 14,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 182,68 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten -45,720 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat TECHNO HORIZON im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 51,38 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 50,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at