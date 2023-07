TECHNO HORIZON legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TECHNO HORIZON präsentierte in der am 26.07.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 15,060 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -30,630 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 10,77 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TECHNO HORIZON 7,83 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at