TECHNO HORIZON mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TECHNO HORIZON hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 56,39 JPY gegenüber 44,21 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 17,76 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 43,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at