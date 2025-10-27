TECHNO HORIZON: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TECHNO HORIZON hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 44,21 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -4,230 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,40 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 12,32 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at