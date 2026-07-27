TECHNO HORIZON: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TECHNO HORIZON hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,98 JPY gegenüber -10,290 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,33 Milliarden JPY – ein Plus von 27,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TECHNO HORIZON 10,47 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at