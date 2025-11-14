Techno Mathematical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Techno Mathematical lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 7,76 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Techno Mathematical -35,080 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Techno Mathematical im vergangenen Quartal 183,5 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Techno Mathematical 117,3 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at