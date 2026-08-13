Techno Mathematical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Techno Mathematical stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -19,33 JPY. Ein Jahr zuvor waren -28,450 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Techno Mathematical im vergangenen Quartal 95,8 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Techno Mathematical 97,6 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at