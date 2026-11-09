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09.11.2026 06:31:29
Techno Medica: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Techno Medica hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Techno Medica hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25,08 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26,93 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,09 Prozent zurück. Hier wurden 2,25 Milliarden JPY gegenüber 2,35 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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