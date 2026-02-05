Techno Medica gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Techno Medica lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,13 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Techno Medica 29,60 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,33 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,13 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at