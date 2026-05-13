Techno Medica öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Techno Medica gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 88,84 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 83,42 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 4,00 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 155,28 JPY. Im letzten Jahr hatte Techno Medica einen Gewinn von 145,08 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,43 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,24 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 9,91 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at