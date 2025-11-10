Techno Medica: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Techno Medica ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Techno Medica die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,93 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Techno Medica 6,96 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,35 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at