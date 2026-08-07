Techno Medica zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Techno Medica hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 23,86 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Techno Medica 2,20 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at