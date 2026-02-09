|
Techno Ryowa gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Techno Ryowa hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 172,42 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 105,34 JPY erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,13 Prozent auf 26,27 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
