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10.11.2026 06:31:29
Techno Ryowa: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Techno Ryowa hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24,76 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 45,88 JPY je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,56 Milliarden JPY – eine Minderung von 6,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23,14 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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