Techno Ryowa stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Techno Ryowa hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 101,01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 80,61 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,35 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 20,48 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at